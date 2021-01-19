ÖSYM'nin 2021 yılı için belirlediği sınav takvimi açılandı.

ÖSYM'nin sitesinden yapılan açıklamada " 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir." denildi.

2021 ÖSYM takvimi için tıklayınız.

YKS 2021 ne zaman?

YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıklandı.

2021 ÖSYM sınav takvimi