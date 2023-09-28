İstanbul'da vapurdan denize düşen kadın kurtarıldı

Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan yolcu vapuruna binen Beyza B, başının dönmesi sonucu denize düştü.
Vapurdan kendisine can simidi atılan kadın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beyza B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vapurdan düşen kadına can simitlerinin atıldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.