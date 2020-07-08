İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Adalar, Bakırköy, Güngören, Esenler ve Sultanbeyli'de İlçe Emniyet Müdürlüklerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adalar'da 25.4 gram kubar esrar, 12.9 gram sıvı narkotik madde ele geçirilirken Abdullah K. (42) gözaltına alındı.

Bakırköy'de 10.3 gram eroin, elektronik tartı, 2 bin 520 lira ele geçirildi. Şüpheli Nurullah A. (26), Mahmut A. (26), Furkan Ç. (20), İlayda K. (19) ve Barış Ö. yakalandı.

Esenler'de 1 kilo 113,17 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 50 uyuşturucu hap, 8 bin 225 lira, 6 pompalı tüfek ile 17 fişek, 3 tabanca ile 75 fişek ele geçirildi. Şüpheli Ali Can Ç. (18), Aykut K. (31), Murat A. (22), Hasan A. (60), Nesim A. (31), Ömer A. (25), Mesut A. (33), Cesim A. (38) ve Muhammet A. (24) gözaltına alındı.

Güngören'de 108 uyuşturucu hap, 1.97 gram kokain ele geçirilirken Hüsamettin A. (25), Ahmet A. (23) ve Namık Kemal Ş. (24) yakalandı.

Sultanbeyli'de ise 5.9 gram eroin, 370 lira, cep telefonu, 33.7 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli Serhat Ç. (19) ve Abidin K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 5'i tutuklanırken 6'sı adli kontrolle 9'u da serbest bırakıldı.