Haber Giriş: Kaynak: AA
Kümeste Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinin bahçesindeki kümeste Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde, üzeri brandayla kapatılan kümeste Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, kümeste ekili 23 kök Hint kenevirini ele geçirdi, şüpheli M.B'yi gözaltına aldı.
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