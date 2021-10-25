İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'de helikopter desteğiyle 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, 60 gram kokain, 5 gram esrar, 5gram eroin, 3 gram bonzai, 12gram metamfetamin ve 4 bin 800 lira ile 100 dolar ele geçirildi.