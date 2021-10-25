Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'de helikopter desteğiyle 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, 60 gram kokain, 5 gram esrar, 5gram eroin, 3 gram bonzai, 12gram metamfetamin ve 4 bin 800 lira ile 100 dolar ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Polis
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