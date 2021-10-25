Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de firari 4 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G. ve S.Ö. ile aynı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T'yi yakaladı.
"Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. de saklandığı evde gözaltına alındı.
Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kayseri
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