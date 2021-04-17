Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul, Sultangazi’de park halindeki bir araca çarpan sürücü yaralandı. 2 araçta da maddi hasar oluştu.
Kaza, Habibler Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Öner Ö. yönetimindeki hafif ticari araç seyir halindeki bir kamyonun kendisini sıkıştırması nedeni ile park halindeki araca arkadan çarptı.
Yaşanan kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kazada Öner Ö. kolundan yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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