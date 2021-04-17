Kaza, Habibler Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Öner Ö. yönetimindeki hafif ticari araç seyir halindeki bir kamyonun kendisini sıkıştırması nedeni ile park halindeki araca arkadan çarptı.

Yaşanan kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kazada Öner Ö. kolundan yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.