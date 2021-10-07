İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimlerine devam ediyor.

Şişli'de kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri taksileri durdurup aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceliyor.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

Denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği bildirildi.