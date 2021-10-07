Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan TRT'den ihraç, eski prodüktör firari Salih Üzer'in saklandığı eve sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Üzer'in, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı belirlendi.

Üzer, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.