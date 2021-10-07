Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Kızıltepe Ovası'nda 30 bin dekar alana ekilen pamuğun hasadına başlandı.

Hasat edilen pamuk ilçede kurulan çırçır fabrikalarına gönderiliyor. Fabrikalarda temizlenen pamuk, lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde olarak piyasaya sunuluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Vedat Büyükarslan, AA muhabirine, Kızıltepe'de 30 bin dekara yakın alanda dikili pamuk bulunduğunu belirterek, "Kuyulardan sulama yapıldığı için kuraklıktan fazla etkilenme olmadı. Rekoltede bir düşüş beklemiyoruz. Dekardan 600 kilogramın üzerinde verim bekliyoruz. 750 kilogram alan çiftçilerimiz de var." diye konuştu.

Büyükarslan, çiftçilere kilogram başına, ayrıca mazot ve gübrede de dekara 66 lira destek verildiğini söyledi.

Altıntoprak köyünde çiftçilik yapan Kamuran Ali Timurağaoğlu da 700 dekarda pamuk yetiştirdiklerini ve verimden mutlu olduklarını dile getirdi.

Pamuğun ardından ekilecek ana ürün buğdayın verimini de artırdığını aktaran Timurağaoğlu, şöyle devam etti:

"Pamuğun hasadını yapıyoruz. Pamuk ektiğimiz için memnunuz. Pamuksuz bir çiftçilik düşünmüyoruz. Mısır ve buğday ekimlerinde toprak yorulurken, sadece pamuk ektiğimiz arazilerde buğday için güzel bir ortam sağlanıyor. Sapları potasyum bakımından zengin. Biz de saplarını kırıp toprağa karıştırıyoruz, toprağın organik maddesini artırıyoruz."

Aynı köyde çırçır fabrikası işleten Çetin Timurağaoğlu da fabrikaya gelen pamuğun kalite ve cinsine göre sınıflandırıldığını belirtti.

Pamuğun daha sonra işlendiğini ve ön temizleme yapıldıktan sonra da balya olarak dışarı çıktığını anlatan Timurağaoğlu, "Pamuğu ip fabrikalarına çiğidi de yağ fabrikalarına gönderiyoruz." dedi.