Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34’e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e çıktı.
İstanbul’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e çıktı. İstanbul’da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.
İstanbul Valiliğinden sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölümlere ilişkin 17 Aralık’ta yapılan açıklamada, 22 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği duyurulmuştu.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34’e yükseldi.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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