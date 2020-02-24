Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da pencereden düşen kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te bir binanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan V.Y. (67) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri V.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
V.Y'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: İstanbul Fatih ilçesiSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:10
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