Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhammed Salih Civelek'in okuduğu okuldaki sınıfında ders hüzünlü başladı.

24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altında kalarak, annesi Ayşe (46) ile yaşamını yitiren Muhammed Salih'in, Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu'ndaki sınıf arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Muhammed Salih'i kaybetmenin acısıyla ilk derse giren arkadaşları, ondan geriye kalan fotoğrafının yer aldığı sırasına çiçek bıraktı.

Okulda 3 hafta aranın ardından eğitime yeniden başlanması dolayısıyla düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, eğitim ve öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Gürtürk, "Okullarımızda doğal afetlere yönelik tatbikatlar yapılıyor. Sizden istirhamımız bundan sonraki zamanlarda da bu tatbikatlarda öğretilenleri mutlaka uygulamanız, öğretmen arkadaşlarımızın size öğretmiş olduğu şekilde hareket etmenizdir." ifadelerini kullandı.

"Her çocuk bir çiçektir, sınıflar çiçek bahçesidir"

Depremde hayatını kaybeden Muhammed Salih'in sınıf öğretmeni Ahmet Çelik ise çok başarılı bir öğrencisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Muhammed Salih'in örnek bir öğrenci olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Her çocuk bir çiçektir, sınıflar çiçek bahçesidir. Her çiçeğin yapısı, rengi, kokusu farklı özellikler gösterir. Salih daha ilk günden itibaren bu farkındalığı sınıfımızda oluşturdu. Gelen veliler ilk günlerde 'Salih hangisidir' diye tanımaya çalıştılar. Arkadaşları Salih’le oturmak için gelip benden sürekli istekte bulunuyorlardı. Salih başarının yanında her açıdan örnek olabilecek bir öğrencimizdi. Allah böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın, şehit oldu."

"Onu çok seviyordum"

Muhammed Salih'in sınıf arkadaşı Tuğrul Perilioğlu, okula sevinçle geldiğini ancak aldıkları haberle büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Sınavlarda birinci olurdu. Beraber okul okumak istiyordum, beraber üniversiteye gitmek istiyordum. Bu haber bizim için çok ağır geldi. Sınıfa yeni girdik ama en sevdiğim arkadaşım ölmüş. Bu çok kötü bir haber, onu çok seviyordum." diye konuştu.

Öğrencilerden Hamza Fırat, Muhammed Salih'i hiç unutmayacaklarını dile getirerek, "Duyduğumda çok üzüldüm, keşke ölmeseydi. Cennete gidersek onunla orada görüşürüz. Arkadaşımızı kaybettik, onun için Fatiha okuyoruz. Çok üzüldük." dedi.