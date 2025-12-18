Puslu 3.4ºC Ankara
TRT Haber 18.12.2025 09:39

Hafta sonu yurdun iç ve batısında yağış bekleniyor

Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların önümüzdeki hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hafta sonu yurdun iç ve batısında yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ve parçalı bulutlu havanın yerini, hafta sonundan itibaren batı bölgelerden giriş yapacak olan yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, pazar günü Marmara'nın güneyi, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Hafta sonu yurdun iç ve batısında yağış bekleniyor

Yağışlar yeni haftada da devam edecek

MGM'nin tahminlerine göre, hafta sonu yurdu etkisi altına alacak olan yağışlı sistem, yeni haftada da yurdu terk etmeyecek.

Pazartesi gününden itibaren yağışların yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam edeceği, hava sıcaklıklarının ise yağış alan bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

