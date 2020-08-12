Gaziosmanpaşa’da alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Açık Sokak'ta park halinde bulunan araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangını söndürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yanan araçta hasar oluştu.

Görgü tanıkları aracın yandığını görünce itfaiyeye haber verdiklerini ve yangını söndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olay yerine yakın noktada yol ortasında şarjör ve fişek ele geçirdi. Olayın kundaklama olabileceği üzerinde duruluyor.

