Edremit ilçesine bağlı turistik Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiindeki sazlık alanda, iddiaya göre 3 çocuğun yerde bulunan bir yorganı yakmasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede sazlık alana yayıldı.

İhbar üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait arıtma tesisi ve yazlık sitelerin de olduğu bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme araçlarıyla alevlere müdahale edildi.

Yerleşim yerinde 15 metre kala kontrol altına alındı

Yazlık sitelere yaklaşık 15 metre kala alevler kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk ise Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.