İstanbul'da alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi'nde bulunan Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde, 4 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile içeride bulunan biri lüks, 3 araçta hasar oluştu.