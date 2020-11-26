İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf E.B'nin, eski sevgilisi Ö.T'den ayrıldıktan sonra problemler yaşadığını, farklı numaralardan aranarak ölümle tehdit edildiğini ve iş yerinin kurşunlandığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

İş yerini kurşunlayan şüphelilerin para tahsil etmek için tekrar aynı adrese geleceği bilgisini alan polis ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Ö.T. ve 5 kişiyi gözaltına aldı.

Örgütün malzemelerine el konuldu

Polis, suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "dayı" lakaplı şüpheli Y.K'yı da yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ve örgüt içi yazışmaların bulunduğu 9 cep telefonu ele geçirildi.

7 kişi tutuklandı

Yaklaşık 75 güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, iş yerini Y.K. ile M.İ'nin kurşunladığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "yağma" , "tehdit" ,"mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.