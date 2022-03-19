İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkışı yarından itibaren serbest
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkmalarına izin verileceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini söyledi.
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar'dan (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum."
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022
20 Mart Pazar günü (YARIN)
⏰10.00’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin????????
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗️
Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/MWtKPzwtic