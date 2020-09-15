Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı tarihlerde, Bakırköy, Beşiktaş ve Başakşehir'de 3 evden, altın kol saati, 3 pırlanta yüzük, alyans, altın kolye, cumhuriyet altını ve dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Binalardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının tamamını benzer suçlardan 19 kaydı bulunan Göksu K'nin yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, 12 Eylül'de düzenlenen operasyonda şüpheliyi, saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.