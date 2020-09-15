Haber Giriş: Kaynak: AA
Pozantı'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan incelendi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan ve 13 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangını sonrası havadan inceleme yapıldı.
Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 7 işletme şefi, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın helikopteriyle bölgeyi havadan inceledi.
Yaklaşık 40 dakika süren incelemeler sırasında yangın sonrası yapılacak çalışmalar hakkında ön bilgiler toplandı.
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