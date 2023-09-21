Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.09.2023 13:13

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda iki şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda botoks ilacı ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yaptı.

Kaçak yollardan ülkeye sokulan ilaçların tutulduğu adresleri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde kutulama aşamasında 724 botoks ilacı, 257 botoks maddesi, 153 dolgu maddesi, 800 dolgu ilacı, 23 anestezi kremi, basıma hazır halde 100 boş ilaç kutusu, 200 kullanım kılavuzu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Kars’ta göçmen kaçakçısı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Diyanet, Kur'an-ı Kerim baskısıyla ilgili iddiaları yalanladı
14:35
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuruları başlıyor
14:24
Kızılırmak'ın debisi, son 4 yılın en yüksek seviyesinde
14:24
İran: Karabağ'da varılan anlaşma memnuniyet verici
14:15
Putin ve Aliyev Karabağ konusunda telefonda görüştü
14:14
Ankara'da sanayi sitesindeki yangında iş yeri sahibi tutuklandı
Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri bazı grupları ücretsiz taşımamaya başladı
Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri bazı grupları ücretsiz taşımamaya başladı
FOTO FOKUS
Çalışma dünyasında yeni düzen: Gig ekonomi
Çalışma dünyasında yeni düzen: Gig ekonomi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ