Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da drone ile trafik denetimi
[Fotoğraf: AA / arşiv]
İstanbul'da polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde, kural ihlali yapan 21 sürücüye toplam 3 bin 272 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, bugün D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli denetim yaptı.
Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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