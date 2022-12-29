Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak 2023 itibarıyla indirime gidilecek.

Bu indirim, 5,5 milyon doğal gaz konut abonesinin faturasına yüzde 12,13 oranında yansıyacak.

Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.

"İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, düzenlemenin İstanbullulara hayırlı olmasını diledi:

"İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı tarife düzenlemesiyle, İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerimizde de değişen oranlarda doğalgaza indirim yapıldı. Hayırlı olsun olsun İstanbul."