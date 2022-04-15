İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi…15 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 15 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Ataşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Küçükbakkalköy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.04.2022 10:36
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Dereseki Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.04.2022 09:45
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Kartal
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Cumhuriyet Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.04.2022 10:46
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Maltepe
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Başıbüyük Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.04.2022 10:35
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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