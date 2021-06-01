Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi... İSKİ duyurdu...
İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde, 13 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da 13 saat su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Su kesintisi yapılacak bölgeler şunlar:
- Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı.
- Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.
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