Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bu gece de devam etti.
İstanbul'da çamur yağışı bu gece de devam etti.
Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı.
Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, "Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar baya tozlanmış" dedi.
Etiketler: Yağış
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