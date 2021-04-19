Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2kişi arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Menderes Mahallesi 2 No'lu Sarıkız Sokak'ta Birol D. ile Ahmet D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D, Birol D'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen yaralı daha sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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