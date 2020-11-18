İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, henüz tasarım aşamasındayken tüm süreçlerini dijitalleştirmesi ve teknolojiyi havalimanının her noktasına entegre etmesi sonucunda, ACI tarafından Dijital Dönüşüm kategorisinde en iyi havalimanı seçildi.

İGA İstanbul Havalimanı'na ödülü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların en önemli talebinin dijital seyahat deneyimi yaşamak olduğunu belirtti.

Bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı'nın tam kalbine yerleştirdiklerini kaydeden Samsunlu, "Bu doğrultuda, SESAR vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı'nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak, havalimanı işletmeciliğini 'teknolojik işletmecilik' noktasına taşımak başlıca hedefimiz." değerlendirmesini yaptı.

Samsunlu, bu sürecin ilk ayağının dijital cüzdan uygulaması olduğunu, bu uygulamayı "İst-buy" isminde bir ticari platformun takip edeceğini bildirdi.

Bu platforma havalimanının pazar alanı denebileceğini belirten Samsunlu, havalimanı içindeki tüm mağazaların kendi ürünlerini pazarlama imkanı bulacağını kaydetti.

Biyometri ile yolculuk ve alışveriş

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan en iddialı teknolojik uygulamanın "biometri/yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş" imkanı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

" Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirilecek. Ayrıca, 'Akıllı Havalimanı' konseptiyle çıktığımız yolda yapay zeka destekli akıllı sohbet sistemi projemiz sayesinde yolcularımıza havalimanımızda anlık bilgilendirmeler yaparak, 7/24 destek imkanına kavuşacağız. İlk günden bu yana yapay zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak, verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle, takip mekanizmalarını da havalimanımızda hayata geçirmiş durumdayız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir havalimanı olarak başarının, öncelikle yolcu memnuniyetinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Bu memnuniyeti sürdürülebilir kılmak da dijital dünyanın bize sunduğu olanakları, zaman zaman hayal gücümüzün de ötesine taşıyarak, doğru ve etkin kullanabilmekten geçiyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen '16th ACI Europe Awards' programı kapsamında, ‘Dijital Dönüşüm Ödülü'ne layık görülmemiz, hedeflerimize yürürken doğru rotada ilerlediğimizin de somut bir kanıtı, heyecan verici bir göstergesi oldu. İGA olarak, henüz tasarım aşamasında dijital altyapısını en ileri teknolojilerle kurguladığımız İstanbul Havalimanı’nın, 'Akıllı Havalimanı' konseptiyle dünyaya öncü ve örnek olması yönündeki çalışmalarımızı, bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz."

İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul ise uluslararası havalimanlarının yarıştığı böylesine zorlu bir kategoride, genç bir havalimanı olmalarına rağmen "Avrupa'nın En İyisi" seçilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'ye böylesine anlamlı bir ödülü kazandırmış olmanın gurur ve heyecanını taşıdıklarını aktaran İnankul, "Dijital dönüşümün gücüne her zaman inandık. Akıllı bir havalimanı tasarlayarak teknolojik değişimlere en hızlı adapte olacak, dijital dönüşümün öncüsü olacak bir strateji ile yaklaştık. Yapay zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Yapay zeka aracılığıyla check-in bölgesi, tuvalet ve ibadethanelerde yoğunluk kontrolü yapabiliyoruz. Sensörlerle beraber havalimanının neresinde ne kadar yoğunluk var bunu görebiliyor, ekip ve kaynak yönetimini buna göre yapabiliyoruz. Havalimanımızı, rekor seviyede donanımla teknolojik anlamda en üst noktaya taşıdık. Neticesinde de dijital dönüşüm alanında Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu tescilleyen bu ödüle uzandık, gururluyuz." değerlendirmesini yaptı.