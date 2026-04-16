İstanbul Finans Merkezi, Jet Luck yarışmasına ev sahipliği yaptı

İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Jet Luck yarışmasında yeni nesil dijital teknolojilerden sürdürülebilirlik çözümlerine, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sahne aldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğu sırasında jüriye etkili bir şekilde sunarak finale kalma mücadelesi verdi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda girişimcilerin tamamı sunum aşamasına yükselmeye hak kazandı.

Yenilikçi fikirleri görünür kılmayı hedefleyen yarışmaya ilişkin konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, gençlerin fikirleri ile yarınları bugünden inşa ettiğini belirtti.

Projelerin, ekonomik değer üretmenin yanı sıra topluma, çevreye ve gelecek nesillere dokunan birer vizyon taşıdığını vurgulayan Özdil, “Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz” dedi.

Kazananlar belli oldu

Finalistlerin fikirleri; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi.

Jet Luck yarışmasında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında “Fishgramer” adlı girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken; ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında “Munulus” adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında “HIST” adlı girişimiyle Fatih Karakaya’nın oldu. Dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.