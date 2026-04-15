AA 15.04.2026 21:20

ABD'nin ticari ham petrol stokları 900 bin varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalışla 463 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 4 milyon 100 bin varil azalarak 409 milyon 200 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 300 bin varil azalışla 232 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 4-10 Nisan haftasında değişmeyerek 13 milyon 596 bin varil seviyesinde kaldı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 33 bin varil azalışla 5 milyon 291 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 76 bin varil artışla 5 milyon 225 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

