Kayseri Üniversitesi'nde “Kitle Fonlama ile Gelenekten Geleceğe Ortaklık” programı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol konuşmasını ise Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı yaptı. Etkinlikte ayrıca Ecofolio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Melek Demiray tarafından kitle fonlaması alanına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Program, özellikle gençlerin ve girişimci adaylarının yalnızca fikir geliştirme aşamasında kalmayıp, bu fikirleri doğru finansman yöntemleriyle buluşturabilmelerine katkı sağlamayı hedefledi.

Günümüzde yenilikçi projelerin hayata geçirilebilmesi için finansmana erişim, yatırımcı güveni, görünürlük ve doğru iş modeli kurgusu büyük önem taşıyor. Bu yönüyle etkinlik, kitle fonlamasının sadece bir destek modeli değil, aynı zamanda girişimlerin gelişimini hızlandıran stratejik bir araç olduğunu ortaya koymayı amaçladı.

Etkinlik kapsamında açılış ve protokol konuşmalarının ardından, alanında uzman isimler tarafından katılımcılara konuya ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Bu çerçevede Ecofolio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Melek Demiray, kitle fonlama sisteminin işleyişi, girişimlerin yatırım sürecine nasıl hazırlandığı, yatırımcıların hangi ölçütleri dikkate aldığı ve başarılı kampanya süreçlerinin hangi unsurlara dayandığı gibi başlıklarda bilgi paylaşımında bulundu. Böylece katılımcılara hem kavramsal hem de uygulamaya dönük bir çerçeve sunuldu.

Etkinliğin devamında gerçekleştirilen panel bölümünde ise girişimcilik, yatırım değerlendirme süreçleri ve iş geliştirme başlıkları çok yönlü biçimde ele alındı. Panelde yer alan konuşmacılar; kendi tecrübeleri, saha gözlemleri ve uygulama örnekleri üzerinden, bir girişimin fikir aşamasından finansman aşamasına kadar geçen süreci değerlendirdi. Bu bölümün, özellikle üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve proje geliştirme sürecinde bulunan katılımcılar açısından yol gösterici olması hedeflendi.

Söz konusu program, Kayseri’de girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, yatırım farkındalığının artırılması ve üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimin geliştirilmesi bakımından önem taşıyor.. Etkinlik sayesinde gençlerin yenilikçi fikirlerini daha doğru bir bakış açısıyla değerlendirmeleri, finansman yöntemlerini yakından tanımaları ve girişimcilik ekosistemine daha bilinçli şekilde hazırlanmaları amaçlanıyor.

Sonuç olarak bu program, yalnızca bir söyleşi veya panel niteliği değil; aynı zamanda girişimcilik, yatırım ve iş birliği kültürünü aynı zeminde buluşturan, bilgi aktarımı ve farkındalık oluşturma yönü güçlü bir organizasyon özelliği taşıyor. Program süresince yapılacak konuşma ve değerlendirmelerle, katılımcılara yeni nesil finansman yaklaşımlarına ilişkin daha güçlü ve bütüncül bir bakış açısı kazandırılması hedeflendi.