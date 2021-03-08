Klip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol Şube Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel videolu klip hazırlandı.

Kadın merhamettir,

Kadın şefkatdir,

Kadın güçtür,

Kadın Polis’tir.

Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın#8MartDünyaKadınlarGünü

???????????????????? ???????????????????? pic.twitter.com/z5azhIEr9D — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) March 7, 2021

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü Banu Ördek ve çok sayıda kadın personelin yer aldığı klip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşıldı.

Videonun başlığında ise şu ifadelere yer verildi: Kadın merhamettir, kadın şefkattir, kadın güçtür, kadın polistir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun."