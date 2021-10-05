Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50’nin altında
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50’nin altına inerek son 8 ayın en düşük seviyesine indi.
İstanbul’da Sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor.
Kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50’nin altına inerek, 8 ayın en düşük seviyesine ölçüldü.
İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor.
Barajların doluluk oranları ise şu şekilde:
Ömerli Barajı: yüzde 78,65, Pabuçdere Barajı: yüzde 3,22, Sazlıdere Barajı: yüzde 24,19, Büyükçekmece Barajı: yüzde 45,57, Alibey Barajı: yüzde 19,93, Terkos Barajı: yüzde 54, 69, Kazandere Barajı: yüzde 8,36, Elmalı Barajı: yüzde 60,16, Darlık Barajı: yüzde 49,7, Istrancalar Barajı: yüzde 23,11.
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