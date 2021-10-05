Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da "modifiyeli araç" denetimi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da "modifiyeli araç" denetimlerinde, 14 sürücüye 3 bin 36 lira ceza uygulandı.
Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin farklı bölgelerinde standart dışı ışık donanımı bulunan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda da uygulama yapan ekiplerce 40 araç kontrol edildi.
Uygulamalarda, mevzuata aykırı değişiklik yaptığı tespit edilen 14 araç sürücüsüne 3 bin 36 lira ceza kesildi.
Etiketler: Samsun
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