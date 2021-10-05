Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan ve Japonya'da COVID-19 etkisi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da COVID-19 salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1308 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 252 bin 656’ya yükseldi.
Ölenlerin sayısı 54 artışla 27 bin 947’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 178 bin 883’e çıktı.
Öte yandan Pakistan’da bugüne dek 86 milyon 630 binin üzerinde COVID-19 aşısı yapıldı.
Japonya
Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 982 artarak 1 milyon 707 bin 126’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 36 artışla 17 bin 809’a yükseldi.
Son bir günde 68 bin 208 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 171 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 655 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.
Etiketler: Pakistan Koronavirüs Japonya
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