Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, asker, polis ve istihbarat mensuplarından oluşan ortak gücü, teröristleri etkisiz hale getirmedeki başarısından dolayı tebrik etti.

Burhan, Hartum’un güneyindeki Cebre bölgesinde güvenlik güçlerinin bir hücre evine yaptığı baskında biri Sudanlı 6 örgüt mensubundan 4’ünün öldürüldüğünü, 2’sinin ağır yaralı ele geçirildiğini ifade etti.

Burhan, Özel Kuvvetlere bağlı Astsubay Muhammed Ömer Eş-Şami’nin de çatışmada yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sudan polisinin 28 Eylül'de Hartum'un güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda, farklı uyruklardan DEAŞ üyesi 11 yabancı teröristin yakalandığı, çıkan çatışmada 5 polisin öldüğü açıklanmıştı.