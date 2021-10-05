İçerenköy Mahallesi Başıbüyük yolu üzerinde bulunan İSKİ'ye ait su borusunda arıza meydana geldi.

Arızayı gidermek için bölgeye gelen ekiplerin, iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada su borusu patladı. Borunun patlamasıyla su metrelerce yükseğe fışkırırken, cadde de sular altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin ana vanayı kapatmasının ardından su kesildi. Su borusundaki arızayı giderme çalışmaları sürüyor.