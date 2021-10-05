Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de su borusu patladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ataşehir'de, İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı.
İçerenköy Mahallesi Başıbüyük yolu üzerinde bulunan İSKİ'ye ait su borusunda arıza meydana geldi.
Arızayı gidermek için bölgeye gelen ekiplerin, iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada su borusu patladı. Borunun patlamasıyla su metrelerce yükseğe fışkırırken, cadde de sular altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin ana vanayı kapatmasının ardından su kesildi. Su borusundaki arızayı giderme çalışmaları sürüyor.
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