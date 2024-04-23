İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 Hizbullah mensubu öldü

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece Lübnan'ın güneyinde birden fazla noktadaki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Saldırıda Hizbullah mensubu Muhammed Halil Atiyye'nin öldüğü aktarılırken, başka detay paylaşılmadı.

İsrail ordusu yaptığı bir diğer açıklamada Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın Hava Savunma Birimi'nde görev yapan Hüseyin Ali Azkul'u hava saldırısında öldürdüğünü bildirdi.

Azkul'un, Hizbullah'ın söz konusu biriminin en önemli sorumlularından olduğu aktarıldı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada Azkul'un öldürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, 1981 doğumlu Azkul'un Lübnan'ın güneyinde ikamet ettiği ve öldüğü bilgisi verildi.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birden fazla noktaya hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 285'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker öldü.