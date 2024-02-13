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Güncel
AA 13.02.2024 00:02

İsrail basını: Gazze'de binbaşı rütbesinde bir İsrail askeri öldürüldü

İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda binbaşı rütbesinde bir askerin öldürüldüğünü yazdı.

İsrail basını: Gazze'de binbaşı rütbesinde bir İsrail askeri öldürüldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun 630. Tabur B Bölüğü Komutanı (Yedek asker) Binbaşı Netaniel Kobe, Gazze'deki çatışmalarda öldürüldü.

Kobe'nin yaşadığı Hayfa kentinin Kiryat Şmone mahallesinde yas tutulduğu duyuruldu.

Öte yandan, İsrail ordusundan Binbaşı Kobe'nin Gazze'de öldürülmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberinde de İsrail ordusunun Güney Komutanlığına bağlı "Gazze Tümeni'ndeki" 630. Yedek Taburunun, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sürdürdüğü kara saldırılarına katıldığı duyurulmuştu.

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