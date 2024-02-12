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Güncel
İHA 12.02.2024 17:48

Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak fotoğraflandı

Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak fotoğraflandı.

Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak fotoğraflandı
[Fotograf: İHA]

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak fotoğraflandı.

Bir süre yiyecek arayan vaşak, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, Hafta sonları doğa fotoğrafları çekmek için Tunceli'nin Pülümür ilçesine geliyorum. İlçe gerçekten yaban hayatı açısında çok zengin bir coğrafyaya sahip. Vaşakların çiftleşme zamanı olduğu için bölgede bu aylarda görülme ihtimali çok yüksek" dedi.

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