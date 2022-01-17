Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ispartalı şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
Ispartalı şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yüksel Eryiğit’in vefat eden babası Mehmet Eryiğit, bugün Isparta Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.
Ispartalı şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yüksel Eryiğit’in vefat eden babası Mehmet Eryiğit, bugün Isparta Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.
1 Ağustos 1985 tarihinde şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Yüksel Eryiğit’in vefat eden babası Mehmet Eryiğit, bugün Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı.
Eryiğit’in cenaze merasimine Vali Ömer Seymenoğlu, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazını müteakip Asri Mezarlık’ta aile kabristanına defnedilen şehidin babası için Vali Seymenoğlu aileye başsağlığı diledi.
Sıradaki Haber
Denizli’de kumar operasyonu: 30 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz