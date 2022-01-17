Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda meydana gelen kazada İbrahim Y. (67) idaresindeki 35 KGT 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu ve şarampole düştü.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Esma Y (66) Uşak İtfaiyesi ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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