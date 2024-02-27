Ispartalı öğrencilerden anlamlı proje

Eğirdir ilçesİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri geri dönüşümün önemine dikkat çekmek ve sıfır atığa farkındalık oluşturmak için okul velilerinin desteği ve öğrencilerin ürünleri ile gerçekleştirdiği `Sıfır Atık Projesi` çerçevesinde `Sıfır Atık Sergisi` oluşturuldu.

14 öğretmen ve 240 öğrencinin görev aldığı Sıfır atık projesinde 150 eser sergilendi. Gerçekleştirilen etkinliğe Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol katıldı.

Sıfır Atık Projesi ile amaçlanan, “Öğrencilere sıfır atık kavramını tanıtmak, öğrencilerin gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde değerlendirebilecekleri konularda farkındalık oluşturmak” olarak belirtildi.