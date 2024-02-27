Kırşehir'de 35. Vergi Haftası etkinlikleri

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Buhara, ülkenin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa hızlı ve kaliteli şekilde ulaşmasında devletin en büyük gelir kaynağının vergiler olduğunu belirtti.

Vergilerin sağlıklı şekilde toplanmasının önemine değinen Buhara, "Kırşehirli vatandaşlarımızın da vergi konusuna gereken hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşması, toplumun tüm kesimlerinde benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülen Vergi Haftası kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İl Defterdarı Kurt da "Geleceğimiz Vergimizle Güvende" ve "Vergi Geleceğimizin Anahtarıdır" sloganlarıyla kutlanan 35. Vergi Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.