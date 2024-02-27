Az Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.02.2024 16:40

Afyonkarahisar baharı erken karşıladı

Afyonkarahisar’da şubat ayının son günlerinde termometreler 17 dereceleri gösterirken, kent adeta baharı erken karşıladı.

Afyonkarahisar baharı erken karşıladı

Kentte devam eden sıcak havalar adeta bugün zirve yaptı. Şubat ayında olunmasına rağmen kentte termometreler 17 derecelere kadar çıkınca vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Kent sıcak havalarla birlikte baharı erken karşılarken, şubat ayında olunmasına rağmen sıcaklıkların bu kadar yüksek olması ise kuraklık tehlikesini düşündürdü.

Kentte güneşi gören vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, cadde ve sokaklarda ise insan kalabalığı dikkatlerden kaçmadı.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte sıcak havanın hafta boyu devam etmesi bekleniyor. 

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Kırşehir'de 35. Vergi Haftası etkinlikleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada yangın
17:13
İran: Mısır'la normalleşme için gerekli adımların atılması konusunda mutabakata vardık
17:04
Mersin'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
16:53
İstanbul havalimanlarından taşınan yük miktarı yüzde 17 arttı
16:51
Yunanistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışa yönelik çabaları destekleyecek
16:50
Şanlıurfa'da 267 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
Edirne ve Kırklareli'nde bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı
FOTO FOKUS
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ