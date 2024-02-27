Afyonkarahisar baharı erken karşıladı

Kentte devam eden sıcak havalar adeta bugün zirve yaptı. Şubat ayında olunmasına rağmen kentte termometreler 17 derecelere kadar çıkınca vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Kent sıcak havalarla birlikte baharı erken karşılarken, şubat ayında olunmasına rağmen sıcaklıkların bu kadar yüksek olması ise kuraklık tehlikesini düşündürdü.

Kentte güneşi gören vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, cadde ve sokaklarda ise insan kalabalığı dikkatlerden kaçmadı.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte sıcak havanın hafta boyu devam etmesi bekleniyor.