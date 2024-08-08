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Güncel
AA 08.08.2024 13:29

Isparta'daki Çocuk Üniversitesi'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki "SDÜ Cocuk Üniversitesi"nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

Isparta'daki Çocuk Üniversitesi'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Bu yıl hizmete giren "SDÜ Çocuk Üniversitesi'nde" bilim, sanat ve spor alanlarınki çalışmaları ile 6-15 yaş arası öğrencilere hizmet sunuluyor.

Çocuklar, üniversite dersliklerini, laboratuvarlarını, atölyelerini ve spor alanlarını kullanarak kendilerini istedikleri ve sevdikleri alanlarda geliştirme imkanı yakalıyor.

SDÜ Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Saltan, gazetecilere amaçlarının çocukların geleceğine daha iyi bir yön çizebilmek, ufkunu açarak ülkenin geleceğini daha güvenli ellere teslim etmek ve dünyanın geleceğini daha iyi insanların eline bırakmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi

Dünyada çok az üniversitede bu projenin olduğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Saltan, "Çocuklarımızın ileriye dönük hedeflerini belirleme konusunda üniversitelerden ilham alarak ilerlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Oyunlar arasında güzel oyunlar var ve bunlar, çocukların yeteneklerini ortaya çıkararak, üniversite olarak onların geleceklerine kendi iradeleriyle güzel bir yön çizmeleri gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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