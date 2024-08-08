Bayburt'ta ‘Baba Okulu Seminerleri' verilmeye başlandı

Bayburt İl Müftülüğü, Kur'an ve Sünnet temelinde aile olma bilincini kazandırmak, ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Baba Okulu Seminerleri' programının ilkini müftülük toplantı salonunda gerçekleştirdi.



Seminerde müftülük personeli ve din görevlileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Bayram Danacı, ‘Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü' konulu sunum yaptı. Toplumda aile yapısını tehdit eden çeşitli akımlara da dikkat çeken Müftü Bayram Danacı, ebeveynlerin bu tehlikeli akımlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Sunumun ardından karşılıklı sohbet havasında geçen seminerde, sunumdaki konular üzerine fikir alışverişi yapıldı.