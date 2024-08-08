Az Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.08.2024 13:08

Bayburt'ta ‘Baba Okulu Seminerleri' verilmeye başlandı

Bayburt'ta babalar ve çocukları arasındaki ilişkiyi pekiştirmek, ailedeki baba rolünün önemine dikkat çekmek amacıyla Bayburt İl Müftülüğünce babalara yönelik 'Baba Okulu Seminerleri' düzenlenmeye başlandı.

Bayburt'ta ‘Baba Okulu Seminerleri' verilmeye başlandı

Bayburt İl Müftülüğü, Kur'an ve Sünnet temelinde aile olma bilincini kazandırmak, ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Baba Okulu Seminerleri' programının ilkini müftülük toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Seminerde müftülük personeli ve din görevlileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Bayram Danacı, ‘Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü' konulu sunum yaptı. Toplumda aile yapısını tehdit eden çeşitli akımlara da dikkat çeken Müftü Bayram Danacı, ebeveynlerin bu tehlikeli akımlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Sunumun ardından karşılıklı sohbet havasında geçen seminerde, sunumdaki konular üzerine fikir alışverişi yapıldı.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Balıkesir açıklarında arızalanan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
Müze ve ören yerlerine 7 ayda 15,7 milyon ziyaretçi
13:40
Hayat kurtarmak için 7 gün 24 saat hazır bekliyorlar
13:05
Bakan Işıkhan'dan "emekliler yılı" paylaşımı: Desteklerimizi sürdüreceğiz
13:00
İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye Aksa'ya giriş yasağı
12:57
Bursa'da çaya giren mandalar bufalo sürülerini andırıyor
12:52
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
8 Ağustos Dünya Kediler Günü
8 Ağustos Dünya Kediler Günü
FOTO FOKUS
Togg T10F için mühendislik testleri başladı: 2025'in ilk çeyreğinde sipariş alınacak
Togg T10F için mühendislik testleri başladı: 2025'in ilk çeyreğinde sipariş alınacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ