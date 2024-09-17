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Güncel
AA 17.09.2024 10:14

Isparta'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Isparta'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Mustafa S'nin kullandığı otomobil, Isparta-Keçiborlu kara yolunda önce Orman Bölge Müdürlüğüne ait Erkan K'nin yönetimindeki otomobile, ardından seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Erkan K'nin kullandığı otomobil, radar uygulaması yapan polis memuru M. A. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, araçlardaki aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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