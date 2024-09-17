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Güncel
AA 17.09.2024 10:03

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 2,26 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 288 paket sigara, 114 cep telefonu, 309 elektronik sigara, 2 kilogram çay, 60 paket ilaç, 609 elektronik eşya, 156 gözlük ile 1000 dolar, 8 bin 91 lira para ve sahte pasaport ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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